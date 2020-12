Švajčiarska ekonomika rástla v 3.štvrťroku rýchlejšie, ako sa čakalo

Zürich 1. decembra (TASR) - Švajčiarska ekonomika v 3. štvrťroku rástla rýchlejšie, ako sa očakávalo, vďaka postupnému uvoľňovaniu opatrení na zabránenie šírenia pandémie nového koronavírusu. Informoval o tom v utorok švajčiarsky štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti SECO.



Z jeho údajov vyplýva, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Švajčiarska v období júl-september 2020 zvýšil o 7,2 % oproti predchádzajúcim trom mesiacom, keď medzikvartálne klesol o 7 %. Ekonómovia pritom odhadovali, že HDP vzrastie v 3. štvrťroku o 5,9 %. Napriek lepšiemu ako očakávanému výsledku bol však HDP stále zhruba o 2 % nižší ako pred krízou.



V medziročnom porovnaní klesol HDP v 3. kvartáli o 1,6 %, čo bolo oveľa menej ako jeho pád o 7,8 % v predchádzajúcom štvrťroku. A prekonal aj prognózy ekonómov, ktorí počítali so znížením HDP o 3,3 %.



K lepším výsledkom prispelo najmä výrazné zotavenie sa domáceho dopytu a časti sektoru služieb, zatiaľ čo vývoj na svetových trhoch mal nepriaznivý vplyv na vývoz. Konkrétne, súkromná spotreba sa v 3. kvartáli zvýšila o 11,9 %, investície do vybavenia stúpili o 8,8 % investície v stavebníctve vzrástli o 5,1 %.



Konečný domáci dopyt tak zaznamenal rekordný rast 8,9 %, stále však nedosiahol predkrízovú úroveň z konca roka 2019, za ktorou stále zaostáva o zhruba 2 %.



Centrálna banka počíta s poklesom švajčiarskej ekonomiky v tomto roku o približne 5 %. Pozitívny vývoj v 3. štvrťroku by mal podľa jej prognóz pokračovať aj v roku 2021.