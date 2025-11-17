< sekcia Ekonomika
Švajčiarska ekonomika sa v 3. štvrťroku zmenšila o 0,5 %
Autor TASR
Zürich 17. novembra (TASR) - Colná politika USA tvrdo zasiahla švajčiarsku ekonomiku. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny v treťom štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi klesol o 0,5 %. Najviac zasiahnutý bol chemický a farmaceutický priemysel, oznámil v pondelok Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO) na základe predbežných údajov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Výrobný sektor zaznamenal celkovo negatívny trend, zatiaľ čo sektor služieb rástol podpriemerným tempom. Spojené štáty 1. augusta uvalili na Švajčiarsko dovozné clá vo výške 39 %. Rozhodnutie vyvolalo šok a neistotu, najmä v odvetviach závislých od exportu. USA sú pre švajčiarske firmy zďaleka najväčším trhom. Ich export do USA dosiahol vlani 65,3 miliardy švajčiarskych frankov (71,09 miliardy eur), čo z celkového objemu vývozu predstavovalo takmer 17 %. Účinky ciel sa prejavili rýchlo, napríklad na prudko klesajúcom vývoze hodiniek a produktov technologického priemyslu.
V druhom kvartáli švajčiarska ekonomika klesla o 0,2 % po raste o 0,8 % v prvom štvrťroku.
(1 EUR = 0,9185 CHF)
