Švajčiarska ekonomika sa vo 4. štvrťroku zväčšila o 0,2 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Motorom oživenia bol najmä sektor služieb.

Autor TASR
Zürich 16. februára (TASR) - Švajčiarska ekonomika sa v závere minulého roka vrátila k rastu. Hrubý domáci produkt (HDP) sa v období október až december 2025 medzikvartálne zväčšil o 0,2 %, čím kompenzoval časť poklesu o 0,5 % v predchádzajúcom štvrťroku. Motorom oživenia bol najmä sektor služieb, oznámilo v pondelok švajčiarske ministerstvo hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

V treťom štvrťroku vysoké americké clá tvrdo zasiahli švajčiarsky vývoz vrátane kľúčových odvetví, ako sú farmaceutický a chemický priemysel. „Sektor služieb zaznamenal mierny rast, zatiaľ čo priemyselný sektor stagnoval,“ uviedlo ministerstvo hospodárstva s tým, že vývozcov naďalej obmedzovala „zložitá medzinárodná situácia“. Za celý rok 2025 sa švajčiarska ekonomika zväčšila o 1,4 % po náraste o 1,2 % v predchádzajúcom roku.

Americký prezident Donald Trump v auguste minulého roka šokoval Švajčiarsko, keď oznámil zavedenie 39-percentného cla na dovoz tovaru z alpskej krajiny. V novembri Washington súhlasil so znížením cieľ na 15 %, pričom Švajčiarsko sa zaviazalo investovať v USA 200 miliárd dolárov (168,61 miliardy eur).

(1 EUR = 1,1862 USD)
