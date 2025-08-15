< sekcia Ekonomika
Švajčiarska ekonomika v 2. štvrťroku vzrástla o 0,1 %
Autor TASR
Bern 15. augusta (TASR) - Rast švajčiarskej ekonomiky sa v 2. štvrťroku 2025 výrazne spomalil, ale nezastavil. Dosiahol pritom najmenšie tempo od 1. štvrťroka 2024, keďže zisky v sektore služieb boli kompenzované poklesom priemyselnej aktivity. Ukázali to v piatok predbežné údaje Štátneho sekretariátu pre ekonomické záležitosti (SECO). TASR o tom informuje na základe správ DPA a portálu businesstimes.
Hrubý domáci produkt (HDP) Švajčiarska sa za tri mesiace do konca júna 2025 zvýšil o 0,1 % oproti 1. štvrťroku, keď po revízii medzikvartálne vzrástol o 0,8 %.
Výsledok za 2. štvrťrok však prekonal odhady analytikov, ktorí predpovedali Švajčiarsku pokles ekonomiky o 0,1 %. SECO pripisuje prekvapujúci mierny rast HDP v období apríl - jún 2025 sektoru služieb, keďže aktivita v priemysle klesla. A to najviac vo farmaceutickom priemysle po tom, ako sa v 1. štvrťroku pred zavedením ciel v USA zvýšil jeho vývoz do Spojených štátov.
Aj spotrebiteľské výdavky sa počas 2. štvrťroka oslabili, pričom maloobchodné tržby klesli o 0,4 % v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi.
Tieto údaje prichádzajú v čase, keď krajina spracováva rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť clo vo výške 39 % na švajčiarsky export. To je najvyššia sadzba spomedzi vyspelých ekonomík.
Ak tieto clá zostanú v platnosti, mohli by v strednodobom horizonte znížiť švajčiarsky HDP približne o 0,6 %. Ak USA splnia hrozbu o clách na farmaceutické produkty, mohlo by to znížiť HDP Švajčiarska až o 1 - 2 %, čo by mohlo spustiť krátkodobú recesiu.
Obchodné rokovania Švajčiarska a USA za uplynulé dva týždne priniesli len malý pokrok.
