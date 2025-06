Švajčiarska ekonomika zrýchlila tempo rastu, pomohol export do USA

Bern 2. júna (TASR) - Švajčiarska ekonomika vzrástla v 1. štvrťroku tohto roka výraznejšie, než udával predbežný odhad, a prekonala aj tempo rastu z predchádzajúceho štvrťroka. Prispel k tomu výraznejší objem exportu do USA, za čím bolo úsilie vyhnúť sa vysokým dovozným clám, ktoré už krátko po nástupe do prezidentského úradu signalizoval Donald Trump. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila spresnené údaje Štátneho sekretariátu pre ekonomické záležitosti (SECO).



Podľa SECO vzrástol hrubý domáci produkt Švajčiarska upravený o vplyv športových podujatí v 1. štvrťroku medzikvartálne o 0,8 %. Na porovnanie, vo 4. štvrťroku minulého roka rast predstavoval po revízii 0,6 %. Tempo rastu bolo výraznejšie aj v porovnaní s predbežným odhadom zo začiatku mája, ktorý poukazoval na rast na úrovni 0,7 %, ako aj v porovnaní s dlhodobým priemerom kvartálneho rastu švajčiarskej ekonomiky. Ten predstavuje 0,4 %.



Vývoj ekonomiky čiastočne podporili služby, najmä však export a v jeho prípade export do USA. Ten potiahla zvýšená firemná aktivita na obidvoch stranách Atlantiku, keď firmy reagovali na v tom období Trumpom pripravované dovozné clá. Začiatkom apríla Trump v rámci takzvaných recipročných ciel uvalil na švajčiarske produkty dovozné clá vo výške 31 %. Neskôr ich však dočasne znížil na 10 %.



Obavy firiem sa odrazili na vývoji exportu za prvé tri mesiace roka. Vývoz Švajčiarska do USA vzrástol v 1. kvartáli medzikvartálne o 17,4 %, zatiaľ čo celkový export zaznamenal rast iba o 3,6 %.