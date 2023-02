Švajčiarska inflácia sa v januári zrýchlila na 3,3 %

Zürich 13. februára (TASR) - Inflácia vo Švajčiarsku sa na začiatku roka zrýchlila viac, než sa očakávalo, a dostala sa nad 3 %. Index spotrebiteľských cien v januári medziročne stúpol o 3,3 % po zvýšení o 2,8 % v predchádzajúcom mesiaci. Ekonómovia počítali so zrýchlením inflácie len na 2,9 %.



V medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny vzrástli o 0,6 %. Motorom inflácie bolo zdraženie elektriny a plynu. Zvýšili sa aj ceny hotelov, chleba či kávy. Naopak, klesli ceny leteniek a ropných produktov, rovnako ako oblečenia a obuvi.



Jadrová inflácia, do ktorej sa nezapočítavajú volatilné ceny energií a potravín, stagnovala na 2,2 %.



Priemerná inflácia vo Švajčiarsku dosiahla v minulom roku 2,8 %, čo bolo najviac od roku 1993.



Švajčiarska národná banka (SNB) prednedávnom zopakovala, že je rozhodnutá skrotiť infláciu a dostať ju späť do cieľového pásma 0 % až 2 %. To podporilo očakávania, že centrálna banka zrejme opäť zvýši úrokové sadzby.