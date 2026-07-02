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Ekonómovia: ŠvajčiarskebBanky by mali zvládnuť súčasné krízy
V obave, aby sa situácia neopakovala, švajčiarska vláda neskôr navrhla pre UBS sprísnenie kapitálových požiadaviek.
Autor TASR
Bern 2. júla (TASR) - Švajčiarske banky sú v dobrej pozícii a mali by zvládnuť súčasné výzvy. Uviedla to vo štvrtok Švajčiarska národná banka (SNB), ktorá zároveň dodala, že aj banka UBS, ktorá čelí prísnejším kapitálovým požiadavkám, sa zdá byť kapitalizovaná dostatočne. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Švajčiarsky bankový sektor je v dobrej pozícii na to, aby zvládol súčasné makroekonomické a finančné výzvy,“ uviedla SNB v najnovšej správe o finančnej stabilite.
Začiatkom roka 2023 sa jedna z veľkých švajčiarskych bánk Credit Suisse dostala do obrovských problémov, čo predstavovalo riziko pre celý bankový sektor. Situáciu začali riešiť vláda a centrálna banka a v rámci záchrany dohodli prevzatie Credit Suisse jej väčším konkurentom, bankou UBS.
V obave, aby sa situácia neopakovala, švajčiarska vláda neskôr navrhla pre UBS sprísnenie kapitálových požiadaviek. „Na základe predbežných výpočtov zahrnujúcich rezervy má UBS dostatočný objem kapitálu, aby požiadavky splnila,“ uviedla SNB.
„Švajčiarsky bankový sektor je v dobrej pozícii na to, aby zvládol súčasné makroekonomické a finančné výzvy,“ uviedla SNB v najnovšej správe o finančnej stabilite.
Začiatkom roka 2023 sa jedna z veľkých švajčiarskych bánk Credit Suisse dostala do obrovských problémov, čo predstavovalo riziko pre celý bankový sektor. Situáciu začali riešiť vláda a centrálna banka a v rámci záchrany dohodli prevzatie Credit Suisse jej väčším konkurentom, bankou UBS.
V obave, aby sa situácia neopakovala, švajčiarska vláda neskôr navrhla pre UBS sprísnenie kapitálových požiadaviek. „Na základe predbežných výpočtov zahrnujúcich rezervy má UBS dostatočný objem kapitálu, aby požiadavky splnila,“ uviedla SNB.