Švajčiarska národná banka nezmenila nastavenie menovej politiky

Bern 12. decembra (TASR) - Švajčiarska národná banka (SNB) nezmenila nastavenie svojej expanzívnej menovej politiky a signalizovala, že je v prípade potreby ochotná intervenovať na devízovom trhu.



SNB ponechala svoju kľúčovú sadzbu na úrovni -0,75 %. Rozhodnutie bolo v súlade s očakávaniami expertov.



Podľa SNB švajčiarsky frank zostáva silný a situácia na devízovom trhu je komplikovaná. Negatívne úrokové sadzby, rovnako ako pripravenosť intervenovať na trhu však znižujú atraktivitu franku a tlak na jeho rast.



SNB očakáva tohtoročnú infláciu vo výške 0,4 % za predpokladu, že kľúčová sadzba zostane na terajšej úrovni. Na budúci rok by mala klesnúť na 0,1 % a v roku 2021 by sa mala zrýchliť na 0,5 %.



Podľa aktuálnej prognózy SNB švajčiarsky hrubý domáci produkt tento rok vzrastie približne o 1 %. Na budúci rok by sa tempo expanzie malo zrýchliť do pásma 1,5 % až 2 % vďaka oživeniu globálneho hospodárstva.