Švajčiarska národná banka nezmenila úrokové sadzby

Zürich 24. septembra (TASR) - Švajčiarska národná banka (SNB) v súlade s očakávaniami nezmenila menovú politiku. Jej expanzívne nastavenie má zmierniť negatívne vplyvy koronakrízy na ekonomickú aktivitu a infláciu.



SNB ponechala svoju kľúčovú sadzbu na úrovni -0,75 % a depozitnú sadzbu takisto na -0,75 %.



Keďže švajčiarsky frank je naďalej vysoko nadhodnotený, SNB uviedla, že môže výrazne zvýšiť svoje intervencie na devízovom trhu.



Inflačné vyhliadky podľa SNB obklopuje mimoriadne vysoká neistota. Podľa aktuálnej prognózy by sa švajčiarske spotrebiteľské ceny mali tento rok znížiť o 0,6 %. Inflácia by sa mala vrátiť do pozitívneho pásma na budúci rok, keď sa očakáva, že dosiahne 0,1 % a 0,2 % v roku 2022.



Švajčiarska ekonomika prudko padla pre pandémiu nového koronavírusu. V tomto roku sa počíta s jej poklesom približne o 5 %.