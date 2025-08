Švajčiarska prezidentka smeruje do USA na rokovania o clách

Zürich 5. augusta (TASR) - Švajčiarska prezidentka Karin Keller-Sutterová a minister hospodárstva Guy Parmelin v utorok odletia do Washingtonu rokovať o znížení nových 39-percentných ciel, ktoré šokovali alpskú krajinu. „Cieľom je predložiť Spojeným štátom atraktívnejšiu ponuku v snahe znížiť úroveň recipročných ciel na švajčiarsky vývoz, pričom sa zohľadnia obavy USA,“ uviedla švajčiarska vláda vo svojom vyhlásení. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Švajčiarska vláda už v pondelok (4. 8.) oznámila, že sa zameria najmä na priame zahraničné investície a výskum a vývoj v USA. Zároveň predbežne vylúčila protiopatrenia. Bern sa usiluje minimálne o predĺženie rokovaní, aby nové clá nezačali platiť už od štvrtka 7. augusta. Rozhodnutie Trumpa uvaliť na švajčiarske tovary clo na úrovni 39 % Švajčiarov zaskočilo, keďže rokovania počas júla vyzerali sľubne. Trump sa však pri svojom rozhodovaní zameral výhradne na americký obchodný deficit so Švajčiarskom.



Za švajčiarskym prebytkom v zahraničnom obchode je najmä export zlata. Krajina je najväčším svetovým centrom pre rafináciu drahého kovu a zlato za miliardy dolárov pravidelne prúdi do a zo Švajčiarska. Ďalšími tovarmi, ktoré sú základom švajčiarskeho exportu, sú farmaceutické výrobky, hodinky, ale i potravinové produkty.