Švajčiarska prokuratúra potvrdila vyšetrovanie okolo Credit Suisse

Ženeva 3. apríla (TASR) - Kancelária švajčiarskeho generálneho prokurátora v pondelok oznámila, že začala vyšetrovanie udalostí okolo problematickej banky Credit Suisse, ktorú má prevziať konkurenčná UBS. Reagovala tak na článok, ktoré noviny Financial Times zverejnili v nedeľu (2. 4.). TASR o tom informuje na základe správy AP.



Švajčiarska vláda a finančné regulačné úrady pomohli pripraviť narýchlo dohodu v hodnote 3 miliárd švajčiarskych frankov (3,31 miliardy eur) o prevzatí Credit Suisse bankou UBS. Ich cieľom bolo pomôcť upokojiť obavy o švajčiarsky aj globálny finančný systém. Toto zlúčenie však povedie k vytvoreniu obrovskej banky.



Kancelária generálneho prokurátora v pondelok uviedla, že chce "proaktívne plniť svoje poslanie a svoju zodpovednosť a prispieť k čistému švajčiarskemu finančnému sektoru". Zaviedla preto "monitorovanie", ktoré jej umožní okamžite zareagovať v prípade spáchania akýchkoľvek priestupkov, ktoré spadajú pod jej záštitu.



Prokuratúra poznamenala, že vyšetrovanie nie je formálne a nejde o trestné vyšetrovanie. Reagovala tak na e-mailovú žiadosť o vyjadrenie sa po tom, ako denník Financial Times cez víkend informoval o vyšetrovaní.



Prokurátori uviedli, že chcú získať prehľad o dianí okolo Credit Suisse a "zabezpečiť a vyhodnotiť dostupné informácie na analýzu a identifikáciu všetkých relevantných trestných činov". Zdôraznili, že nemôžu predvídať výsledok "objasňovania", s ktorým začali, a neidentifikovali žiadny konkrétny možný priestupok.



Credit Suisse už roky čelí roky problémom, od strát v dôsledku zlých investícií do hedžových fondov až po pokuty za to, že nezabránila praniu špinavých peňazí a neoznamovala tajné offshore účty, ktoré používali bohatí Američania, aby sa vyhli plateniu daní. Akcie Credit Suisse sa 15. marca strmo prepadli po tom, ako jej hlavný akcionár Saudská národná banka odmietol poskytnúť ďalšiu finančnú injekciu.



(1 EUR = 0,9968 CHF)