Švajčiarska prokuratúra začala vyšetrovať fúziu Credit Suisse a UBS

Bern/Oslo 2. apríla (TASR) - Prevzatie Credit Suisse, druhej najväčšej švajčiarskej banky, konkurenčnou UBS, ktoré sprostredkoval štát, začala vyšetrovať švajčiarska prokuratúra. Uviedli to v nedeľu renomované hospodárske noviny Financial Times. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Prokurátor so sídlom v Berne sa zaoberá možnými porušeniami švajčiarskeho trestného práva vládnymi úradníkmi, regulačnými úradmi a vedením oboch bánk, ktoré sa minulý mesiac dohodli na núdzovom zlúčení, napísali v nedeľu noviny.



Udalosti okolo Credit Suisse mali údajne veľa aspektov, ktoré si vyžiadali vyšetrovanie. Je potrebné ich analyzovať, aby sa identifikovali akékoľvek trestné činy, ktoré by mohli spadať do kompetencie prokurátora, uvádza sa v správe.



Švajčiarsky federálny prokurátor a Credit Suisse zatiaľ nereagovali na žiadosť o komentár.



Agentúra Reuters informovala, že nórsky štátny investičný fond bude na budúci týždeň v utorok (4. 4.) na výročnom valnom zhromaždení Credit Suisse hlasovať proti znovuzvoleniu predsedu jej predstavenstva Axela Lehmanna a šiestich ďalších riaditeľov do funkcie. Fond to v nedeľu uviedol na svojej webovej stránke.



Problematickú Credit Suisse minulý mesiac získala konkurenčná UBS za 3 miliardy švajčiarskych frankov (3,31 miliardy eur). Obchod sprostredkovali švajčiarska vláda, centrálna banka a regulačný úrad, aby zabránili kolapsu finančného systému v krajine a možnému "rozšíreniu nákazy" v globálnom finančnom systéme.



"Akcionári by mali mať právo požiadať o zmeny v predstavenstve, ak nekoná v ich najlepšom záujme," uviedol investičný fond pred zasadnutím 4. apríla.



Credit Suisse narazila aj na odpor zastupujúceho poradcu Institutional Shareholder Services (ISS), ktorý odporučil akcionárom, aby hlasovali proti návrhu banky na zbavenie jej predstavenstva a vrcholového manažmentu zodpovednosti za finančné výsledky za rok 2022.



Podľa ISS "nedostatočný dohľad a zlé riadenie" viedli k problémom, pre ktoré musela banke prísť na pomoc UBS. Credit Suisse nakoniec tento týždeň stiahla svoju žiadosť o "zbavenie zodpovednosti" predstavenstva a manažmentu.



Credit Suisse zasiahla v uplynulých rokoch séria škandálov vrátane krachu britskej finančnej spoločnosti Greensill, do ktorej investovala 10 miliárd USD (9,19 miliardy eur), aj kolapsu amerického hedžového fondu Archegos Capital Management, ktorý jej priniesol stratu 5,5 miliardy USD. Akcie Credit Suisse sa 15. marca strmo prepadli po tom, ako jej hlavný akcionár Saudská národná banka odmietol poskytnúť ďalšiu finančnú injekciu.



(1 EUR = 0,9968 CHF; 1 EUR = 1,0875 USD)