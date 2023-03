Švajčiarska UBS prevezme problémovú Credit Suisse

Bern 19. marca (TASR) - UBS prevezme problémovú Credit Suisse, aby zastavila prehlbujúcu sa globálnu krízu dôvery v bankovom sektore. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



O fúzii dvoch najväčších švajčiarskych bánk informovali v nedeľu večer švajčiarske regulačné úrady a šéfovia oboch finančných inštitútov.



UBS zaplatí za menšieho rivala viac než 2 miliardy USD (1,88 miliardy eur), citovala agentúra Bloomberg zdroje oboznámené so záležitosťou. To je len zlomok ceny Credit Suisse, ktorej trhová kapitalizácia na základe piatkovej (17. 3.) zatváracej ceny jej akcie predstavovala okolo 7,4 miliardy CHF (7,5 miliardy eur).



Súčasťou dohody je aj úverová linka od Švajčiarskej národnej banky (SNB) na pomoc s likviditou pre UBS a Credit Suisse v objeme 100 miliárd CHF.



Podľa švajčiarskeho finančného regulačného úradu FINMA existovalo riziko, že Credit Swiss sa stane nelikvidou, aj keby zostala solventná, a preto museli zodpovedné orgány konať.



Vláda takisto poskytne UBS garanciu kompenzácie strát v maximálnom objeme 9 miliárd CHF pre jasne definovanú časť portfólia Credit Suisse v objeme 16 miliárd CHF. Tá sa aktivuje v prípade kompletného odpisu portfólia.



"Prevzatím Credit Suisse bankou UBS sa našlo riešenie na zabezpečenie finančnej stability a ochranu švajčiarskej ekonomiky v tejto výnimočnej situácii," uviedla Švajčiarska národná banka.



Úrady sa snažili zachrániť Credit Suisse, ktorá patrí medzi najväčších správcov majetku na svete, ešte pred tým, ako sa v pondelok (20. 3.) opäť otvoria finančné trhy. UBS aj Credit Suisse patria do skupiny 30 globálnych systémovo dôležitých bánk, ktoré regulačné orgány pozorne sledujú, a zlyhanie Credit Suisse by malo negatívny vplyv na celý globálny finančný systém.



(1 EUR = 1,0623 USD; 1 EUR = 0,9858 CHF)