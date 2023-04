Švajčiarska vláda predloží parlamentu správu o páde Credit Suisse

Zürich 6. apríla (TASR) – Švajčiarska vláda predloží parlamentu podrobnú správu o udalostiach, ktoré spôsobili pád banky Credit Suisse. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Hospodársky výbor dolnej komory švajčiarskeho parlamentu vyzval vládu, aby vypracovala analýzu kľúčových faktorov, ktoré ju priviedli k rozhodnutiu o núdzovom prevzatí jedného z hlavných pilierov švajčiarskeho bankovníctva. Poslancov zaujíma, aké faktory boli spúšťačom krízy, aké riziká sú spojené s prijatým riešením, ako aj to, či boli možné alternatívne riešenia.



Parlament vo štvrtok informoval, že vláda žiadosť prijala a sľúbila predložiť do roka analýzu, ktorá bude súčasťou širšej správy o systémovo dôležitých bankách.



Udalosti vedúce k prevzatiu Credit Suisse, ako aj legislatíva o bankách, ktoré sú "príliš veľké, aby mohli skrachovať", musia by podrobené hĺbkovej analýze za účasti nezávislých expertov, uviedla vláda vo vyhlásení.



Credit Suisse roky čelila problémom, od strát v dôsledku zlých investícií do hedžových fondov až po pokuty za to, že nezabránila praniu špinavých peňazí a neoznamovala tajné offshore účty, ktoré používali bohatí Američania, aby sa vyhli plateniu daní.



Akcie Credit Suisse sa v polovici marca strmo prepadli po tom, ako jej hlavný akcionár Saudská národná banka odmietol poskytnúť ďalšiu finančnú injekciu. Niekoľko dní na to švajčiarska vláda, národná banka a úrad pre dohľad nad finančným trhom oznámili, že druhú najväčšiu švajčiarsku banku prevezme jej silnejší domáci rival UBS, pretože inak by neprežila.