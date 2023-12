Švajčiarska vláda predpovedá v budúcom roku výrazne podpriemerný rast

Bern 13. decembra (TASR) - Švajčiarska ekonomika by mala v roku 2024 zaznamenať výrazne podpriemerný rast, keďže slabšia dynamika v eurozóne poškodzuje švajčiarsky export a vyššie náklady na financovanie obmedzujú investície. Uviedol to v stredu Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO). TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Expertná skupina SECO predpovedá v tomto roku rast hrubého domáceho produktu (HDP) Švajčiarska o 1,3 %, čo sa oproti predchádzajúcemu odhadu nezmenilo. Znížila však prognózu hospodárskeho rastu v roku 2024 na 1,1 % z 1,2 %. Očakáva pritom, že súkromná spotreba poskytne určitú podporu rastu HDP.



Podľa SECO tlmená dynamika v eurozóne pravdepodobne zabrzdí kľúčové oblasti švajčiarskeho exportného priemyslu. Okrem toho klesajúce využívanie kapacít a vyššie náklady na financovanie obmedzia investičnú aktivitu.



Vzhľadom na to, že globálna ekonomika sa postupne zotavuje z útlmu z predchádzajúcich dvoch rokov, SECO predpovedá, že rast HDP Švajčiarska sa v roku 2025 zrýchli na 1,7 %.



Priemerná miera nezamestnanosti však v dôsledku spomalenia ekonomiky v roku 2024 stúpne na 2,3 % z 2 % v roku 2023.



Priemerná miera inflácie, ktorá by mala v tomto roku podľa najnovšieho odhadu dosiahnuť 2,1 % (namiesto predtým očakávaných 2,2 %), by sa mala v roku 2024 znížiť na 1,9 %.



SECO vo svojej správe poukázal aj na niekoľko rizík, ktoré ohrozujú výhľad hospodárstva. Stupňujúce sa geopolitické riziká by mohli viesť k prudkému nárastu cien ropy, čo by následne prinútilo centrálne banky sprísniť svoju politiku.



Okrem toho by sa mohli zintenzívniť existujúce riziká spojené s globálnym dlhom, riziká korekcií na majetkových a finančných trhoch a súvahové riziká vo finančných inštitúciách, poznamenal SECO.



Aj vývoj v Nemecku a Číne predstavuje riziká pre globálnu ekonomiku aj švajčiarsky export, dodal SECO.