Švajčiarska vláda zlepšila odhad vývoja ekonomiky v budúcom roku
Autor TASR
Zürich 15. decembra (TASR) - Švajčiarska vláda zlepšila prognózu vývoja ekonomiky na budúci rok. Vychádza z dohody s USA o zmiernení dovozných ciel na švajčiarske produkty, čo znamená, že situácia švajčiarskych vývozcov nebude taká nepriaznivá, ako vyzerala pred dohodou. Informovala o tom agentúra Reuters.
Spojené štáty pôvodne uvalili na švajčiarske produkty dovozné clo až vo výške 39 %, čo bolo jedno z najvyšších ciel, aké USA zaviedli na zahraničných obchodných partnerov. V novembri sa však Švajčiarsku podarilo dohodnúť pokles ciel na 15 %.
Vládny panel ekonomických expertov odhaduje, že švajčiarska ekonomika zaznamená na budúci rok rast o 1,1 %. V októbri, teda pred uzatvorením dohody s USA o dovozných clách, očakávali rast na úrovni 0,9 %. Stále to však predstavuje slabšie tempo rastu, než sa očakáva tento rok. Za rok 2025 by hrubý domáci produkt Švajčiarska mal vzrásť o 1,4 %.
Ekonomickí experti zverejnili aj prvý odhad vývoja švajčiarskej ekonomiky v roku 2027. Predpokladajú, že rast sa zrýchli na 1,7 %.
Čo sa týka inflácie, tá by podľa najnovších odhadov vlády mala tento aj budúci rok dosiahnuť 0,2 %. V roku 2027 vláda odhaduje jej zrýchlenie na 0,5 %.
Nezamestnanosť by sa mala na budúci rok zvýšiť na 3,1 %. To je o 0,3 percentuálneho bodu vyššia miera nezamestnanosti, než vláda odhaduje na tento rok. V roku 2027 však počíta s jej poklesom späť pod 3 %, konkrétne na 2,9 %.
