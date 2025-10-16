< sekcia Ekonomika
Švajčiarska vláda znížila prognózu rastu ekonomiky v roku 2026
Ďalším negatívnym faktorom pre švajčiarskych exportérov je silný frank, ktorý sa od začiatku roka posilnil o viac ako 12 %.
Autor TASR
Bern 16. októbra (TASR) - Švajčiarska vláda zhoršila výhľad domácej ekonomiky na rok 2026. Ako dôvod uviedla clá administratívy Donalda Trumpa, ktoré majú výrazný negatívny vplyv na mnohé odvetvia. TASR o tom informuje na základe správy CNCB.
Vláda na tento rok potvrdila prognózu rastu švajčiarskeho hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 1,3 %. Uviedla však, že takéto tempo expanzie je pre švajčiarsku ekonomiku výrazne podpriemerné. Predpoveď na rok 2026 znížila na 0,9 % z pôvodne očakávaných 1,2 %. „Vyššie clá USA ešte viac zatienili vyhliadky švajčiarskej ekonomiky,“ uviedla vláda.
Švajčiarsko patrí medzi exportne orientované ekonomiky a USA boli v roku 2024 najväčším zahraničným trhom pre švajčiarske tovary. Washington v auguste stanovil na dovoz zo Švajčiarska clo vo výške 39 %, keďže švajčiarskej delegácii sa nepodarilo vyrokovať obchodnú dohodu s Trumpovou administratívou.
Medzi najväčšie vývozné artikle krajiny patria hodinky, lieky a drahé kovy, ale Švajčiarsko je tiež známe luxusnými tovarmi, čokoládou a produktmi v oblasti starostlivosti o pleť. Značkové a patentované farmaceutické výrobky podliehajú novým 100 % clám pri dovoze do USA, pokiaľ tam ich výrobcovia nemajú alebo nestavajú výrobné zariadenia.
Ďalším negatívnym faktorom pre švajčiarskych exportérov je silný frank, ktorý sa od začiatku roka posilnil o viac ako 12 %.
Vláda na tento rok potvrdila prognózu rastu švajčiarskeho hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni 1,3 %. Uviedla však, že takéto tempo expanzie je pre švajčiarsku ekonomiku výrazne podpriemerné. Predpoveď na rok 2026 znížila na 0,9 % z pôvodne očakávaných 1,2 %. „Vyššie clá USA ešte viac zatienili vyhliadky švajčiarskej ekonomiky,“ uviedla vláda.
Švajčiarsko patrí medzi exportne orientované ekonomiky a USA boli v roku 2024 najväčším zahraničným trhom pre švajčiarske tovary. Washington v auguste stanovil na dovoz zo Švajčiarska clo vo výške 39 %, keďže švajčiarskej delegácii sa nepodarilo vyrokovať obchodnú dohodu s Trumpovou administratívou.
Medzi najväčšie vývozné artikle krajiny patria hodinky, lieky a drahé kovy, ale Švajčiarsko je tiež známe luxusnými tovarmi, čokoládou a produktmi v oblasti starostlivosti o pleť. Značkové a patentované farmaceutické výrobky podliehajú novým 100 % clám pri dovoze do USA, pokiaľ tam ich výrobcovia nemajú alebo nestavajú výrobné zariadenia.
Ďalším negatívnym faktorom pre švajčiarskych exportérov je silný frank, ktorý sa od začiatku roka posilnil o viac ako 12 %.