Švajčiarske spoločnosti asi znížia ceny liekov predávaných v USA
Združenie Scienceindustries zastupuje približne 250 švajčiarskych chemických a farmaceutických spoločností.
Autor TASR
Ženeva 1. októbra (TASR) - Švajčiarske farmaceutické spoločnosti budú pravdepodobne nasledovať krok amerického koncernu Pfizer a znížia ceny liekov predávaných v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na švajčiarske združenie chemického a farmaceutického priemyslu Scienceindustries.
Americký prezident Donald Trump a generálny riaditeľ spoločnosti Pfizer Albert Bourla v utorok (30. 9.) oznámili dohodu o znížení cien vybraných liekov predávaných v USA. V rámci dohody Pfizer zníži ceny vybraných liekov pre program Medicaid, určený najchudobnejším Američanom, a niektoré lieky bude ponúkať aj priamo pacientom za znížené ceny prostredníctvom novej vládnej internetovej stránky.
Stephan Mumenthaler, generálny riaditeľ združenia Scienceindustries, pre Reuters v stredu uviedol, že v najbližších dňoch a týždňoch očakáva oznámenia o „minidohodách“ od švajčiarskych farmaceutických spoločností. Cieľom je „vynechať marže, ktoré si berú sprostredkovatelia, aby ste v podstate mali podobnú cenu ako predtým, ale koncový spotrebiteľ stále dostal nižšiu cenu,“ povedal Mumenthaler vo videohovore z Bazileja.
