Švajčiarske výrobné a dovozné ceny v septembri klesli

Bern 14. októbra (TASR) - Švajčiarske výrobné a dovozné ceny aj v septembri klesli, už 17. mesiac po sebe. A menej ako v auguste. Ukázali to v pondelok údaje Federálneho štatistického úradu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Konkrétne, výrobné ceny a ceny dovozu do Švajčiarska sa v septembri 2024 znížili medziročne o 1,3 %. To bolo o niečo viac ako ich pokles o 1,2 % v auguste. Tieto ceny klesajú už od mája 2023.



Štatistiky odhalili, že index výrobných cien sa pritom v septembri znížil o 0,2 % a dovozné ceny klesli o 3,5 %.



V medzimesačnom porovnaní sa výrobné a dovozné ceny v septembri znížili len veľmi mierne, o 0,1 % po náraste o 0,2 % v auguste. K ich poklesu prispeli najmä nižšie ceny produktov z minerálnych olejov.