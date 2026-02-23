< sekcia Ekonomika
Švajčiarske výrobné a dovozné ceny v januári klesli najprudšie za rok
Medzimesačne sa švajčiarske výrobné a dovozné ceny v januári, rovnako ako v decembri, celkovo oslabili o 0,2 %.
Autor TASR
Bern 23. februára (TASR) - Švajčiarske výrobné a dovozné ceny v januári celkovo medziročne klesli o 2,2 %. Tempo ich oslabenia sa zrýchlilo po tom, ako sa v decembri medziročne znížili o 1,8 %. Ich minulomesačný pokles bol najprudší od januára 2024. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Dôvodom celkového oslabenia švajčiarskych výrobných a dovozných cien bolo zníženie cien výrobcov o 1,5 % po decembrovom oslabení o 1,3 % aj zlacnenie dovozu o 3,5 % po decembrovom poklese importných cien o 2,8 %.
Medzimesačne sa švajčiarske výrobné a dovozné ceny v januári, rovnako ako v decembri, celkovo oslabili o 0,2 %. Analytici pritom predpovedali, že sa o 0,1 % zvýšia.
V rámci švajčiarskych výrobných cien sa oproti decembru znížili hlavne ceny elektriny, medicínskych a terapeutických zariadení, ropných produktov a jatočných ošípaných. Stúpli však ceny hodiniek.
V prípade dovozu do Švajčiarska medzimesačne zlacneli predovšetkým ropné produkty, farmaceutické prípravky, ropa a zemný plyn. Klesli aj ceny zelenej kávy, kovových výrobkov, tabletov a elektronických súčiastok. Vzrástli však dovozné ceny základných kovov, kovových polotovarov a zeleniny.
