Švajčiarske výrobné a dovozné ceny klesli najprudšie od novembra 2020
Autor TASR
Bern 17. marca (TASR) - Švajčiarske výrobné a dovozné ceny vo februári celkovo medziročne klesli o 2,7 %. Tempo ich zníženia sa zrýchlilo po tom, ako sa v januári medziročne oslabili o 2,2 %. Ich minulomesačný pokles bol najprudší od novembra 2020. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Príčinou celkového oslabenia švajčiarskych výrobných a dovozných cien bolo zníženie cien výrobcov o 2,3 %, ktoré bolo výraznejšie ako v januári, keď klesli o 1,5 %. Tempo zlacnenia dovozu sa nezmenilo a februárové importné ceny boli medziročne nižšie rovnako ako v januári, a to o 3,5 %.
Medzimesačne sa švajčiarske výrobné a dovozné ceny vo februári, rovnako ako v januári, celkovo oslabili o 0,3 %. Nenaplnilo sa očakávanie analytikov, že medzimesačne budú stagnovať.
V rámci švajčiarskych výrobných cien sa medzimesačne znížili hlavne ceny farmaceutických a chemických produktov a ceny mäsa a mäsových výrobkov.
