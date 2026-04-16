< sekcia Ekonomika
Švajčiarske výrobné a dovozné ceny sa v marci opäť znížili
Rovnakým tempom ako v predchádzajúcom mesiaci.
Autor TASR
Bern 16. apríla (TASR) - Švajčiarske výrobné a dovozné ceny v marci medziročne celkovo klesli o 2,7 %, čiže rovnakým tempom ako v predchádzajúcom mesiaci. Toto tempo je najprudšie od novembra 2020. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ceny švajčiarskych výrobcov sa v marci znížili o 2,4 % po februárovom oslabení o 2,3 %. Ceny importu do krajiny klesli o 3,2 % po oslabení o 3,5 % v predošlom mesiaci. Medzimesačne švajčiarske výrobné a dovozné ceny celkovo stúpli o 0,2 % po tom, ako sa vo februári celkovo znížili o 0,3 %. Marcový medzimesačný vývoj výrobných a dovozných cien bol v súlade s očakávaniami trhu.
V rámci švajčiarskych výrobných cien zdraželi najmä ropné produkty a mliečne výrobky. Zlacneli však cukrovinky a mäsové výrobky. V rámci importu zdražela ropa, zemný plyn, odevy a kovy. Znížili sa však dovozné ceny liekov, elektroniky či ovocia.
