Švajčiarske výrobné a dovozné ceny sa v apríli medziročne oslabili
Pokračuje tak ich deflácia, ktorá trvá už takmer tri roky.
Autor TASR
Bern 12. mája (TASR) - Švajčiarske výrobné a dovozné ceny v apríli medziročne celkovo klesli o 2 % po tom, ako sa v marci znížili o 2,7 %. Pokračuje tak ich deflácia, ktorá trvá už takmer tri roky. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Ceny švajčiarskych výrobcov sa oslabili o 2,4 %, čiže rovnakým tempom ako v predošlom mesiaci. Ide o výsledok nižších výrobných cien produktov spracovateľského priemyslu o 2,1 %. Znížili sa predovšetkým ceny počítačov, elektroniky a optických výrobkov. Výrobné ceny švajčiarskych hodiniek klesli o 2,4 %.
Ceny švajčiarskeho dovozu sa v apríli medziročne tiež znížili, a to o 1 %, čiže pomalším tempom ako v marci, v ktorom klesli o 3,2 %. Prudko síce stúpli ceny dovážaných produktov sektora ťažby a dobývania, a to o 37,9 %, ale tento rast čiastočne kompenzovalo zlacnenie importu poľnohospodárskych produktov o 2,2 % a výrobkov spracovateľského priemyslu o 1,4 %.
Medzimesačne sa švajčiarske výrobné a dovozné ceny zvýšili o 0,8 % po tom, ako v marci stúpli o 0,2 %. Trh očakával, že v apríli sa medzimesačne posilnia iba o 0,1 %. Dôvodom medzimesačného rastu bolo hlavne zdraženie ropných produktov a zemného plynu. Zvýšili sa však aj ceny základných kovov a polotovarov z kovov.
