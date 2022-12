Švajčiarski dovozcovia áut kritizujú plány vlády na šetrenie energiami

Bern 12. decembra (TASR) - Švajčiarski dovozcovia áut skritizovali návrhy vlády na riešenie prípadného nedostatku elektrickej energie, ktorých súčasťou má byť aj obmedzenie používania elektrických vozidiel. Podľa organizácie auto-schweiz, ktorá zastupuje dovozcov áut, už len samotný návrh môže prinútiť spotrebiteľov rozhodnúť sa radšej pre auto so spaľovacím motorom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Naši členovia a ich predajcovia sa usilujú čo najlepšie propagovať elektrické autá. Teraz príde vláda s takýmto návrhom, ktorý elektromobilitu vôbec nepodporuje," povedal v reakcii na úvahy vlády šéf auto-schweiz Andreas Burgener. Ako dodal, "zákazníci si teraz dvakrát rozmyslia, či kúpia elektromobil alebo sa vrátia k benzínu či nafte".



Švajčiarska vláda navrhla viacero opatrení na úsporu energie, keďže existuje riziko, že plynu a elektrickej energie nebude dostatok. V prípade najhoršieho možného scenára by energie boli na prídel.



Jedno z opatrení, ktoré vláda navrhla, by obmedzilo súkromné používanie elektrických áut. Tie by bolo možné použiť iba na nevyhnutné cesty do práce, kostola, obchodu či na návštevu lekára. Podľa zástupcov auto-schweiz takéto úvahy môžu obmedziť predaj elektromobilov, čo zhoršuje vyhliadky automobilového sektora na dosiahnutie stanovených cieľov v oblasti redukcie uhlíkových emisií.