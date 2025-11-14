< sekcia Ekonomika
Švajčiarsko do roku 2028 investuje v USA asi 200 miliárd USD
USA sú pre švajčiarske firmy zďaleka najväčším trhom. Ich export do USA dosiahol vlani 65,3 miliardy švajčiarskych frankov (70,64 miliardy eur), čo z celkového objemu vývozu predstavovalo takmer 17 %.
Autor TASR
Ženeva 14. novembra (TASR) - Švajčiarsko do roku 2028 investuje v Spojených štátoch približne 200 miliárd dolárov (172,13 miliardy eur). Oznámil to v piatok minister hospodárstva Guy Parmelin po tom, ako jeho krajina finalizovala dohodu o znížení amerických ciel na švajčiarsky tovar. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Švajčiarska vláda predtým v piatok oznámila, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa súhlasila so znížením ciel na väčšinu švajčiarskeho tovaru na 15 %, čo je rovnaká sadzba, akú Spojené štáty uplatňujú na dovoz z Európskej únie. V auguste Washington zaviedol pre Švajčiarsko clo vo výške 39 %.
Spojené štáty sú pre švajčiarske firmy zďaleka najväčším trhom. Ich export do USA dosiahol vlani 65,3 miliardy švajčiarskych frankov (70,64 miliardy eur), čo z celkového objemu vývozu predstavovalo takmer 17 %.
(1 EUR = 1,1619 USD)
(1 EUR = 0,9244 CHF)
Švajčiarska vláda predtým v piatok oznámila, že administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa súhlasila so znížením ciel na väčšinu švajčiarskeho tovaru na 15 %, čo je rovnaká sadzba, akú Spojené štáty uplatňujú na dovoz z Európskej únie. V auguste Washington zaviedol pre Švajčiarsko clo vo výške 39 %.
Spojené štáty sú pre švajčiarske firmy zďaleka najväčším trhom. Ich export do USA dosiahol vlani 65,3 miliardy švajčiarskych frankov (70,64 miliardy eur), čo z celkového objemu vývozu predstavovalo takmer 17 %.
(1 EUR = 1,1619 USD)
(1 EUR = 0,9244 CHF)