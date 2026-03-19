Švajčiarsko je ochotné intervenovať proti posilneniu franku
Centrálna banka krajiny uviedla, že čelí rýchlemu a nadmernému zhodnocovaniu švajčiarskeho franku, ktoré by mohlo ohroziť cenovú stabilitu v domácej ekonomike.
Autor TASR
Bern 19. marca (TASR) - Švajčiarska centrálna banka na štvrtkovom zasadaní nezmenila úroky a signalizovala zvýšenú ochotu intervenovať na devízovom trhu s cieľom čeliť nadmernému zhodnocovaniu národnej meny v reakcii na konflikt na Blízkom východe. Banka v súlade s očakávaniami trhu ponechala svoju hlavnú úrokovú sadzbu na nulovej úrovni. Od marca roku 2024 túto sadzbu celkovo zredukovala o 175 bázických bodov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Centrálna banka krajiny uviedla, že čelí rýchlemu a nadmernému zhodnocovaniu švajčiarskeho franku, ktoré by mohlo ohroziť cenovú stabilitu v domácej ekonomike. Zároveň predpokladá rast inflácie v dôsledku zdraženia energií. Očakáva, že inflácia vo Švajčiarsku bude v tomto roku vo výške 0,5 %. Doteraz prognózovala infláciu na úrovni 0,3 %.
Švajčiarska centrálna banka poznamenala, že ekonomický rast krajiny by mohol byť utlmený, ale prognózu vývoja hrubého domáceho produktu nezmenila. V tomto roku sa podľa nej zväčší o približne 1 %. V budúcom roku by hospodárstvo krajiny podľa centrálnej banky malo vzrásť o zhruba 1,5 %.
