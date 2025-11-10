< sekcia Ekonomika
Švajčiarsko je údajne blízko k obchodnej dohode s USA
Správu o blížiacej sa dohode, ktorá by znížila clá Washingtonu na švajčiarsky tovar na 15 %, pôvodne priniesla agentúra Bloomberg.
Autor TASR
Zürich 10. novembra (TASR) - Švajčiarska vláda v pondelok odmietla komentovať medializované informácie, podľa ktorých je krajina blízko k obchodnej dohode s USA. Rokovania pokračujú a ďalej sa k nim nevyjadrujeme, uviedol hovorca švajčiarskeho ministerstva hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Správu o blížiacej sa dohode, ktorá by znížila clá Washingtonu na švajčiarsky tovar na 15 %, pôvodne priniesla agentúra Bloomberg. Podľa jej zdrojov by dohoda mohla byť uzavretá v priebehu najbližších dvoch týždňov. Spojené štáty v auguste šokovali Švajčiarsko, keď prezident Donald Trunp oznámil, že zavádza clá vo výške 39 % na dovoz tovaru z tejto krajiny. Ide o jednu z jeho najvyšších colných sadzieb. Odvtedy sa alpská krajina snaží dosiahnuť lepšiu colnú dohodu a medzitým znížila svoju prognózu hospodárskeho rastu na rok 2026, keďže clá zasiahli export.
Spojené štáty sú pre švajčiarske firmy zďaleka najväčším trhom. Ich export do USA dosiahol vlani 65,3 miliardy švajčiarskych frankov (70,12 miliardy eur), čo z celkového objemu vývozu predstavovalo takmer 17 %.
(1 EUR = 0,9312 CHF)
