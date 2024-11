Švajčiarsko má obavy zo zvýšenia ciel v USA

Bern 19. novembra (TASR) - Švajčiarsko vyjadrilo obavy z plánov nastupujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa zvýšiť clá na dovoz. Vláda v Berne preto zvažuje, ako reagovať, ak by nová americká administratíva zvýšila obchodné bariéry. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Trump plánuje agresívnu obchodnú agendu s plošnými clami vo výške 10 % na dovážaný tovar, ktoré majú byť v prípade dovozu z Číny ešte vyššie, až na úrovni 60 %.



Tento krok by mohol poškodiť exportne orientovanú švajčiarsku ekonomiku, pre ktorú sú USA najväčším trhom, tvrdia experti.



"Švajčiarsko je znepokojené vyhlásením Donalda Trumpa uvaliť ďalšie clá na všetok tovar dovážaný do USA," uviedol hovorca Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti (SECO). "Švajčiarsko jednoznačne odmieta plány Trumpovej administratívy," vyhlásil.



Návrhy novozvoleného amerického prezidenta sú v rozpore s medzinárodným obchodným systémom založeným na pravidlách, ktorý bol pre švajčiarsku ekonomiku kľúčový, dodal hovorca.



Podľa colných údajov v súčasnosti približne pätina švajčiarskeho vývozu tovaru smeruje do Spojených štátov, ktoré sa tak pre krajinu stávajú dôležitejším trhom ako Nemecko, Čína alebo Francúzsko.



Štátny sekretariát uviedol, že Bern skúma "rozumné reakcie" v záujme švajčiarskej ekonomiky a hľadá diskusiu s príslušnými americkými úradmi, ako aj s náprotivkami v Nemecku, vo Francúzsku, v Taliansku a Európskej únii o tom, ako reagovať.



SECO neposkytlo podrobnosti o tom, aké reakcie sa zvažujú. V súčasnosti majú USA nízke jednociferné clá na dovoz priemyselného tovaru, pričom mnohé švajčiarske priemyselné vývozy do USA sú oslobodené od cla.