Švajčiarsko možno zvýši objem úverového programu nad 20 mld. CHF

Bern 29. marca (TASR) - Švajčiarska vláda nevylučuje, že zvýši objem súčasného úverového programu, ktorý dosahuje 20 miliárd švajčiarskych frankov (18,90 miliardy eur). Ten vláda schválila s cieľom udržať novým koronavírusom zasiahnuté firmy nad vodou a ochrániť pracovné miesta. Povedal to pre nedeľník SonntagsBlick švajčiarsky minister financií Ueli Maurer.



Podobne ako ďalšie európske krajiny aj Švajčiarsko začalo nalievať peniaze do pandémiou zasiahnutej ekonomiky. Vláda schválila záchranný program v hodnote 20 miliárd CHF, v rámci ktorého môžu firmy získať od bánk štátom garantované bezúročné úvery až do výšky 500.000 CHF.



"Je možné, že tento program navýšime," povedal Maurer v rozhovore pre SonntagsBlick s tým, že 20 miliárd CHF nemusí stačiť. Doteraz totiž firmy podali viac než 30.000 žiadostí o úver, pričom len vo štvrtok a piatok (26. - 27. 3.) boli poskytnuté garancie v hodnote vyše 4 miliardy CHF, dodal minister.



Na otázku, koľko peňazí je štát ochotný poskytnúť, uviedol, že "toľko, koľko bude potrebné". Ako dodal, cieľom je udržanie pracovných miest. "Ak nenalejeme do ekonomiky urýchlene potrebné financie, do niekoľkých týždňov budeme mať desaťtisíce nezamestnaných," povedal Maurer.