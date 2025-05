Švajčiarsko nevylučuje defláciu, sústreďuje sa na strednodobý horizont

Bazilej 28. mája (TASR) - Je možné, že v najbližších mesiacoch zaznamená Švajčiarsko defláciu, neznamená to však, že centrálna banka bude reagovať. Uviedol to tento týždeň predseda predstavenstva švajčiarskej centrálnej banky (SNB) Martin Schlegel. Informovala o tom agentúra Reuters.



Schlegel povedal, že SNB nestavia menovú politiku na mesačných údajoch o inflácii. Kľúčové je pre ňu udržanie cenovej stability v strednodobom horizonte. „V nasledujúcich mesiacoch nemôžeme vylúčiť ani zápornú infláciu. Centrálna banka však na to nemusí nutne reagovať. My sa nesústredíme na súčasnú úroveň inflácie, ale skôr na cenovú stabilitu v strednodobom horizonte,“ povedal Schlegel na podujatí v Bazileji. Zároveň však dodal, že ak to bude nevyhnutné, banka bude konať.



Miera inflácie vo Švajčiarsku dosiahla v apríli 0 %, čo je dolná hranica cieľového pásma SNB. To stanovila banka na 0 % až 2 %. Aprílová úroveň inflácie bola najnižšia za ostatné štyri roky, čo zvýšilo očakávania trhov, že SNB na najbližšom zasadnutí 19. júna hlavnú úrokovú sadzbu zníži. Sadzba momentálne dosahuje 0,25 % a je na najnižšej úrovni od septembra 2022.



Trhy predpokladajú, že SNB zredukuje kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na nulu, pričom pravdepodobnosť takéhoto vývoja stanovili na 75 %. Zároveň nevyučujú, že banka by mohla byť ešte razantnejšia a znížiť sadzbu o 50 bázických bodov do záporného teritória. Pravdepodobnosť takéhoto vývoja stanovili na 25 %.