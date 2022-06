Švajčiarsko obnovilo v máji dovoz zlata z Ruska

Bern 22. júna (TASR) - Švajčiarsko v máji doviezlo z Ruska viac ako tri tony zlata. Je to prvý dovoz od februára, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na údaje švajčiarskej colnej správy.



Švajčiarsko je svetovým rafinačným a tranzitným centrom pre zlato a Rusko zasa jedným z najväčších producentov drahých kovov. Západné sankcie voči Ruskej federácii síce obchod so zlatom priamo nezasiahli, na druhej strane mnohé banky, prepravcovia a spracovatelia drahých kovov sa po vypuknutí vojny na Ukrajine začali spolupráci s Ruskom vyhýbať.



Ako informovala agentúra Reuters, v máji doviezlo Švajčiarsko z Ruska 3,1 tony zlata v hodnote približne 200 miliónov USD (189,57 milióna eur). Z celkového objemu dovozu to predstavuje zhruba 2 až 3 %.



Čo sa týka vývozu zlata zo Švajčiarska, export do Číny v máji klesol, naopak, vývoz do Indie vzrástol na najvyššiu úroveň za posledných šesť mesiacov. Záujem o žltý kov v Indii zvýšila v máji sezóna svadieb a festivalov, ktorá znamená vyšší dopyt po šperkoch.



(1 EUR = 1,055 USD)