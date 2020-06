Švajčiarsko od 15. júna otvorí svoje hranice pre občanov krajín EÚ

Ženeva 5. júna (TASR) - Švajčiarska vláda v piatok oznámila, že urýchli kroky k otvoreniu hraníc pre občanov EÚ a Británie plánovanému na 15. júna. V piatok o tom informovala agentúra AFP.



Vstup na územie Švajčiarska budú mať okrem občanov EÚ a Británie umožnení aj občania Islandu, Lichtenštajnska a Nórska, ktoré tiež nie sú členmi EÚ, no spoločne so Švajčiarskom tvoria Európske združenie voľného obchodu (EFTA).



Švajčiarska vláda ešte v polovici mája oznámila, že od 15. júna umožní vstup obyvateľom susedných krajín okrem Talianska. Pre zvyšné krajiny schengenského priestoru sa švajčiarske hranice mali otvoriť začiatkom júla.



Priaznivý vývoj epidemiologickej situácie v Európe však podľa švajčiarskeho kabinetu umožnil prijať rozhodnutie o otvorení hraníc oveľa rýchlejšie.



Hovorkyňa ministerstva spravodlivosti potvrdila, že do Švajčiarska budú mať vstup povolený aj občania Talianska, ktoré patrí medzi pandémiou najviac zasiahnuté európske krajiny.



Samotné Taliansko otvorilo hranice iným krajinám EÚ ešte začiatkom tohto týždňa a vyzvalo ich, aby urobili to isté.