Švajčiarsko: Parlament schválil uhlíkovú daň z letenky

Bern 10. júna (TASR) - Pasažieri dopravných lietadiel štartujúcich zo Švajčiarska budú musieť zaplatiť daň z uhlíkových emisií od 30 do 120 švajčiarskych frankov (28 až 111 eur). Vyplýva to z návrhu zákona schváleného v stredu vo švajčiarskom parlamente.



Výška dane závisí od dĺžky letu a rezervovanej triedy, doplnila informácie tlačová agentúra DPA.



Okrem toho zákonodarcovia v hlavnom meste Bern rozhodli, že súkromné lety budú zdaňované sumami od 500 do 5000 frankov (464 až 4623 eur).



Daň z oxidu uhličitého (CO2) prinesie štátu ročne okolo 500 miliónov frankov (464 miliónov eur), odhadol parlamentný výbor pre životné prostredie.



Časť týchto peňazí pôjde naspäť leteckým spoločnostiam na investovanie do obnoviteľných palív.



Niektoré európske krajiny majú podobné dane, ktoré sú zväčša nižšie než švajčiarska.



Pravicová Švajčiarska ľudová strana (SVP) bola jedinou parlamentnou frakciou, ktorá sa postavila proti návrhu zákona.



Švajčiarska prezidentka a ministerka životného prostredia Simonetta Sommarugová vyhlásila, že vláda iniciatívu podporila, a vyjadrila aj nádej, že cezhraničné železničné spoje v nasledujúcich rokoch početne narastú.



"Bola by to skutočná alternatíva voči letom na krátku vzdialenosť," vysvetlila.