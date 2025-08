Švajčiarsko plánuje ponuku pre USA s cieľom dosiahnuť nižšie clá

Bern 4. augusta (TASR) - Švajčiarska vláda je pripravená prezentovať americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi novú, zaujímavejšiu ponuku. Cieľom je zníženie nečakane vysokého dovozného cla na švajčiarske tovary vo výške 39 %. Informovala o tom agentúra Bloomberg.



,,Švajčiarsko vstupuje do tejto novej fázy pripravené prezentovať omnoho atraktívnejšiu ponuku, v rámci ktorej zohľadňuje obavy USA,“ uvádza sa vo vyhlásení švajčiarskej vlády s tým, že cieľom je zmiernenie súčasnej situácie v oblasti ciel. V tejto súvislosti vláda zdôraznila najmä priame zahraničné investície a výskum a vývoj v USA. Zároveň predbežne vylúčila protiopatrenia.



Bern sa usiluje minimálne o predĺženie rokovaní, aby nové clá nezačali platiť už od štvrtka 7. augusta, uviedol zdroj oboznámený so situáciou. Zároveň dodal, že čokoľvek, čo zlepší momentálnu situáciu, bude považované za úspech.



Rozhodnutie Trumpa uvaliť na švajčiarske tovary clo na úrovni 39 % Švajčiarov zaskočilo, keďže rokovania počas júla vyzerali sľubne. Trump sa však pri svojom rozhodovaní zameral výhradne na americký obchodný deficit so Švajčiarskom.



Za švajčiarskym prebytkom v zahraničnom obchode je najmä export zlata. Krajina je najväčším svetovým centrom pre rafináciu drahého kovu a zlato za miliardy dolárov pravidelne prúdi do a zo Švajčiarska. Ďalšími tovarmi, ktoré sú základom švajčiarskeho exportu, sú farmaceutické výrobky, hodinky, ale aj potravinové produkty.