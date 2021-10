Švajčiarsko podáva trestné oznámenie na Greensill

Zürich 3. októbra (TASR) - Švajčiarsky Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO) podal trestné oznámenie na skrachovanú britskú firmu Greensill za údajné porušenie zákona o nekalej súťaži. Uviedli to v nedeľu noviny Neue Zürcher Zeitung (NZZ) am Sonntag.



Podľa novín polícia minulý týždeň prehľadala kancelárie banky Credit Suisse po tom, ako zürišská prokuratúra začala trestné stíhanie vo veci Greensill na základe sťažnosti SECO.



"Proti niektorým bývalým a súčasným zamestnancom skupiny Credit Suisse ešte nebolo začaté trestné stíhanie," citujú noviny z dokumentu prokuratúry.



Credit Suisse, druhá najväčšia švajčiarska banka, v nedeľu v reakcii na žiadosť o komentár uviedla, že pri razii boli zhromaždené údaje z banky v rámci oficiálneho postupu, ktorý nebol namierený proti veriteľovi.



"Spoločnosť Credit Suisse plne spolupracuje s úradmi a zatiaľ k tomu nebude poskytovať žiadne ďalšie vyhlásenia, pretože vyšetrovanie stále prebieha," oznámila banka.



Credit Suisse bola v marci nútená odpísať 10 miliárd USD (8,96 miliardy eur), ktoré investovala do dlhopisov Greensill, keď táto finančná spoločnosť vyhlásila bankrot.



(1 EUR = 1,1160 USD)