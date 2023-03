Švajčiarsko poskytne na záchranu Credit Suisse 260 mld. CHF

Zürich 20. marca (TASR) - Švajčiarsko poskytne na záchranu Credit Suisse obrovskú finančnú pomoc. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Súčasťou dohody o prevzatí problémovej Credit Suisse najväčšou švajčiarskou bankou UBS je aj pomoc od vlády a Švajčiarskej národnej banky (SNB) v celkovom objeme takmer 260 miliárd CHF (263,75 miliardy eur), čo predstavuje až tretinu hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny.



Švajčiarske regulačné úrady v nedeľu (19. 3.) oznámili, že UBS súhlasila s kúpou konkurenčnej švajčiarskej banky Credit Suisse v rámci bleskovo dohodnutej fúzie, ktorej cieľom je zabrániť ďalším otrasom na globálnom bankovom trhu.



UBS uviedla, že za domácu bankovú dvojku so 167-ročnou históriou zaplatí 3,2 miliardy USD (3,01 miliardy eur). Vláda uviedla, že UBS prevezme aj prvých 5,4 miliardy USD strát z likvidácie portfólia derivátov a iných rizikových aktív Credit Suisse.



Dohoda však zahŕňa veľkú verejnú podporu v podobe troch tranží likvidity a pôžičiek, ako aj prísľub vlády, že na seba prevezme potenciálne straty z prevzatia do výšky až 9 miliárd CHF.



Celková podpora vo výške 259 miliárd CHF sa rovná tretine celého ekonomického výkonu Švajčiarska, ktorý v minulom roku predstavoval 771 miliárd CHF.



"Vláda bude musieť voličom vysvetliť, prečo riskuje peniaze občanov, peniaze daňových poplatníkov, aby zachránila banku, ktorá poskytovala služby predovšetkým ultrabohatým, robila skutočne neobvyklé veci so svojou investičnou bankou a platila ľuďom šialené sumy v porovnaní s tým, čo dostáva bežný zamestnanec," uviedol pre agentúru Reuters bývalý šéf jednej z globálnych bánk, ktorý si neželal byť menovaný.



V obežníku, ktorý mala agentúra Reuters k dispozícii a ktorý bol zaslaný zamestnancom v nedeľu po oznámení transakcie, Credit Suisse ubezpečila zamestnancov, že ich odmeny budú vyplatené v plnej výške.



Existujú tri spôsoby verejnej podpory Credit Suisse. Banka už začala čerpať z úverovej linky Švajčiarskej národnej banky (SNB) na podporu likvidity v celkovom objeme 50 miliárd CHF. V tomto prípade je financovanie kryté zábezpekami, ako sú hypotéky a cenné papiere v portfóliu banky. Pokiaľ bude mať banka viac zábezpek, môže čerpať ďalšie takéto financovanie.



Pondelkové údaje SNB signalizovali, že Credit Suisse už pravdepodobne získala prístup k týmto prostriedkom.



SNB okrem toho ponúkla novej banke, ktorá vznikne fúziou UBS a Credit Suisse, núdzový úver na zvýšenie likvidity až do výšky 100 miliárd CHF. Táto pôžička je chránená v prípade nesplácania.



Tretia tranža podpory umožňuje Credit Suisse čerpať ďalších 100 miliárd CHF prostredníctvom verejného fondu na zabezpečenie likvidity, za ktorý výslovne ručí švajčiarska vláda.



SNB sa odmietla vyjadriť k tomu, či Credit Suisse alebo UBS už využili ponúkané peniaze.



"Prevzatím Credit Suisse bankou UBS sa našlo riešenie na zabezpečenie finančnej stability a ochranu švajčiarskej ekonomiky v tejto výnimočnej situácii," uviedla SNB v nedeľu po oznámení dohody o fúzii.



Úrady sa snažili zachrániť Credit Suisse, ktorá patrí medzi najväčších správcov majetku na svete, ešte pred tým, ako sa v pondelok opäť otvoria finančné trhy. UBS aj Credit Suisse patria do skupiny 30 globálnych systémovo dôležitých bánk, ktoré regulačné orgány pozorne sledujú, a kolaps Credit Suisse by mohol mal negatívny vplyv na celý globálny finančný systém.



"Bankrot Credit Suisse by napáchal obrovské vedľajšie škody - aj na švajčiarskom finančnom trhu, predstavoval by riziko nákazy pre UBS a ďalšie banky, a tiež na medzinárodnej úrovni," uviedla švajčiarska ministerka financií Karin Kellerová-Sutterová.



(1 EUR = 0,9858 CHF; 1 EUR = 1,0623 USD)