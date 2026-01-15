< sekcia Ekonomika
Švajčiarsko prešetruje Microsoft, porušil protimonopolnú legislatívu?
Predbežné vyšetrovanie, ktoré sa teraz začalo, má objasniť, či nebol porušený švajčiarsky protimonopolný zákon, konštatovala komisia pre hospodársku súťaž.
Autor TASR
Ženeva 15. januára (TASR) - Švajčiarska komisia pre hospodársku súťaž začala prešetrovanie americkej technologickej spoločnosti Microsoft. Sekretariát komisie, ktorý to oznámil vo štvrtok, uviedol, že vyšetrovanie sa týka cien produktov Microsoftu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Viaceré zvýšenia cien, ktoré sme v ostatnom období zaznamenali, by mohli naznačovať nezákonné obmedzenie hospodárskej súťaže,“ uviedla komisia. Zákazníci hlásili výrazné zvýšenie cien licencií na produkty spoločnosti Microsoft, najmä zdraženie balíka cloudových služieb Microsoft 365. Tento systém využíva mnoho spoločností a inštitúcií.
Predbežné vyšetrovanie, ktoré sa teraz začalo, má objasniť, či nebol porušený švajčiarsky protimonopolný zákon, konštatovala komisia pre hospodársku súťaž. Švajčiarska protimonopolná legislatíva zakazuje nielen dohody firiem o cenách, ale aj zneužívanie dominantného postavenia na trhu.
