Švajčiarsko sa snaží posilniť konkurencieschopnosť po zavedení ciel
Autor TASR
Zürich 20. augusta (TASR) - Švajčiarsko zintenzívňuje úsilie o posilnenie svojej konkurencieschopnosti v čase, keď krajinu zasiahli vysoké clá zo strany USA. Dôraz sa bude klásť na zjednodušenie regulačného prostredia a prehodnotenie pravidiel, ktoré podnikom zvyšujú náklady, oznámila v stredu vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spojené štáty tento mesiac uvalili na švajčiarsky tovar dovozné clo vo výške 39 %. Niektoré sektory vrátane kľúčového farmaceutického priemyslu predbežne zostávajú od ciel oslobodené. „Vláda chce rozhodne pokračovať vo svojom hospodárskom programe, pričom sa zameria na zníženie regulačnej záťaže pre spoločnosti,“ uviedol vládny kabinet vo vyhlásení, podľa ktorého je cieľom aj posilnenie prístupu švajčiarskych spoločností na alternatívne medzinárodné trhy.
Nové americké clá v súčasnosti ovplyvňujú približne 10 % vývozu švajčiarskeho tovaru a pre niektoré spoločnosti by potenciálne mohli mať vážne dôsledky, uvádza sa ďalej vo vyhlásení.
