Švajčiarsko mieni v plnom rozsahu dodržiavať sankcie proti Rusku

Londýn 18. októbra (TASR) - Švajčiarska vláda v piatok vyjadrila odhodlanie dodržiavať sankcie proti Rusku aj po tom, ako sa rozhodla neprijať v plnom rozsahu najnovší balík reštriktívnych opatrení, ktoré zaviedla Európska únia (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vláda v Berne tento týždeň oznámila, že nebude uplatňovať klauzulu, ktorá ukladá podnikom so sídlom vo Švajčiarsku povinnosť zabezpečiť, aby ich dcérske spoločnosti pôsobiace v zahraničí neobchádzali sankcie EÚ. To vyvolalo kritiku zo strany veľvyslanca Spojených štátov v Berne, ktorý vyjadril nad postupom Švajčiarska sklamanie.



V predmetom ustanovení sa od spoločností vyžaduje, aby v rámci svojich možností zabránili obchádzaniu sankcií prostredníctvom svojich dcérskych štruktúr, pričom nie je celkom jasné, aké opatrenia by mali prijať, uviedol v piatok Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO). Vláda je ochotná v budúcnosti zvážiť prijatie ustanovenia tohto druhu, ak bude sformulované presnejšie, dodal vo vyhlásení úrad, ktorý vo Švajčiarsku dohliada na sankčný režim. "Švajčiarsko je neochvejne a jednoznačne odhodlané dodržiavať sankcie voči Rusku," zdôraznil štátny sekretariát.



Krok švajčiarskej vlády vyvolal obavy, že obchodníci s komoditami so sídlom vo Švajčiarsku, ktorí si zriadili prevádzky v zahraničí, by mohli pokračovať v obchodovaní s Ruskom. "Rozhodnutie federálnej rady neprijať v plnom rozsahu všetky zložky 14. balíka sankcií EÚ je sklamaním a dúfame, že sa bude snažiť odstrániť medzeru, ktorá umožňuje zahraničným dcérskym spoločnostiam obchádzať sankcie," uviedol vo vyhlásení veľvyslanec USA Scott Miller.