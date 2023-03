Švajčiarsko uvažuje o úplnom alebo čiastočnom zoštátnení Credit Suisse

Zürich 19. marca (TASR) - Švajčiarsko uvažuje o úplnom alebo čiastočnom zoštátnení problémovej Credit Suisse. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Podľa zdrojov oboznámených so záležitosťou považujú švajčiarske orgány plné alebo čiastočné zoštátnenie Credit Suisse za jedinú reálnu možnosť, okrem prevzatia najväčšou domácou bankou UBS.



Švajčiarsko uvažuje buď o úplnom prevzatí banky, alebo o tom, že by v Credit Suisse malo významný podiel, ak by prevzatie zo strany UBS stroskotalo, a to z dôvodu komplikovanosti transakcie a krátkeho časového rámca, uviedli zdroje.



Situácia je veľmi premenlivá a môže sa ešte zmeniť. Čas sa však kráti, keďže švajčiarske regulačné úrady chcú nájsť riešenie pre Credit Suisse do pondelkového (20. 3.) otvorenia ázijských trhov.



Dôvodom snáh o nájdenie urgentného riešenia sú podľa jedného zo zdrojov rýchlo sa zhoršujúce vyhliadky Credit Suisse, ktorá v uplynulom období čelila odlevu v objeme 10 miliárd USD (9,4 miliardy eur) denne. Regulačné orgány sa preto obávajú, že banka by sa už na budúci týždeň mohla dostať do platobnej neschopnosti, čo by ešte prehĺbilo turbulencie v bankovom sektore a zasiahlo aj ďalšie finančné inštitúty.



Švajčiarske ministerstvo financií sa k situácii odmietlo vyjadriť. Najväčšia švajčiarska banka UBS v nedeľu ráno ponúkla za problémovú dvojku na domácom trhu až miliardu USD. Credit Suisse ju však odmieta ako príliš nízku. UBS okrem toho požaduje od vlády záruky vo výške približne 6 miliárd USD proti rizikám, ktoré s prevzatím súvisia.



Akcia Credit Suisse v piatok (17. 3.) uzavrela so stratou 8 % na 1,86 CHF, čo zodpovedá trhovej kapitalizácii 7,4 miliardy CHF (7,5 miliardy eur). UBS ponúkla za akciu Credit Suisse len 0,25 CHF.



(1 EUR = 1,0623 USD; 1 EUR = 0,9858 CHF)