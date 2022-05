Švajčiarsko uvoľnilo zmrazený ruský majetok za vyše 3 mld. frankov

Bern 13. mája (TASR) - Švajčiarska vláda uvoľnila časť pôvodne zmrazeného ruského majetku. Po tomto kroku tak v krajine zostávajú zmrazené ruské aktíva za viac než 6 miliárd švajčiarskych frankov (CHF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Švajčiarsko zmrazilo ruský majetok v súvislosti so sankciami uvalenými na Rusko za inváziu na Ukrajinu. K 7. aprílu oznámila vláda hodnotu zmrazených ruských aktív vo Švajčiarsku zhruba na úrovni 7,5 miliardy CHF (7,23 miliardy eur). Neskôr zmrazila ďalšie aktíva za 2,2 miliardy CHF, zároveň však uvoľnila pôvodne zmrazený majetok v hodnote 3,4 miliardy CHF.



"Nemôžeme držať aktíva zmrazené, ak to nemáme dostatočne podložené," povedal novinárom Erwin Bollinger zo Štátneho sekretariátu pre hospodárske záležitosti (SECO), ktorý na sankcie dohliada. Bollinger tak nepriamo reagoval na rastúci tlak na Švajčiarsko, aby rýchlejšie postupovalo pri identifikácii a zmrazovaní majetku stoviek Rusov, na ktorých boli uvalené sankcie.



Na Švajčiarov tlačia najmä Američania. Helsinský výbor USA začiatkom mája označil Švajčiarsko za "hlavného podporovateľa ruského diktátora Vladimira Putina a jeho kumpánov", ktorí podľa výboru "využívajú švajčiarske zákony na ukrývanie a ochranu ziskov zo svojich zločinov". Švajčiarska vláda sa následne voči obvineniam výboru ostro ohradila.



Vo švajčiarskych bankách majú Rusi podľa švajčiarskej bankovej asociácie aktíva za viac než 200 miliárd CHF, z toho veľký podiel kontrolujú dve najväčšie banky v krajine UBS a Credit Suisse. Každá z nich spravuje majetok bohatých ruských klientov za desiatky miliárd švajčiarskych frankov.



Credit Suisse zmrazila v priebehu marca majetok Rusov v hodnote zhruba 10,4 miliardy CHF. Zo správ banky sa však nedá zistiť koľko z tohto objemu bolo zmrazeného priamo vo Švajčiarsku.



V súvislosti so zmrazovaním ruského majetku zástupcovia SECO uviedli, že banky a manažéri aktív môžu predbežne majetok zmraziť. Ak sa však následne nepotvrdí, že tieto aktíva priamo vlastní alebo kontroluje sankcionovaná osoba, musia sa uvoľniť.