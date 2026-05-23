Švajčiarsko v piatok rozšírilo sankcie voči Rusku a Bielorusku
Autor TASR
Zürich 23. mája (TASR) - Švajčiarsko v piatok (22. 5.) rozšírilo sankcie voči Rusku a Bielorusku, pričom prevzalo časti najnovšieho balíka opatrení Európskej únie (EÚ) v súvislosti s vojnou Moskvy na Ukrajine, uviedla švajčiarska vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Švajčiarsky sankčný zoznam sa s účinnosťou od 23.00 h miestneho času v piatok rozšíril o ďalších 115 osôb a subjektov, ktoré budú podliehať zmrazeniu aktív a zákazu sprístupnenia finančných prostriedkov, uviedlo švajčiarske ministerstvo financií. Sankcionovaným osobám bude zároveň zakázaný vstup do Švajčiarska alebo tranzit cez jeho územie.
Ide o osoby a subjekty napojené na ruský vojensko-priemyselný komplex a energetický sektor, ako aj osoby zapojené do deportácií a ideologického ovplyvňovania ukrajinských detí, uviedlo ministerstvo.
V oblasti obchodu bude ďalších 60 spoločností, vrátane niektorých so sídlom v tretích krajinách, čeliť prísnejším vývozným kontrolám zameraným na blokovanie dodávok kritického tovaru pre ruský vojenský priemysel.
