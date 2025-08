Švajčiarsko zasiahli vyššie americké clá, než čakalo

Bern 1. augusta (TASR) - Švajčiarsko sa spamätáva z tvrdej rany, ktorú americký prezident Donald Trump uštedril krajine uvalením takmer 40-percentných ciel na jej tovary. Nové clá, ktoré začnú platiť na budúci týždeň, prekonali aj najhoršie obavy alpskej krajiny. Informovala o tom agentúra DPA.



Trump uvalil na tovary zo Švajčiarska dovozné clo vo výške 39 %. To je ešte horšia situácia než pred štyrmi mesiacmi, keď v rámci svojho „Dňa víťazstva Ameriky“ oznámil na produkty zo Švajčiarska clá na úrovni 31 %. Platnosť ciel voči mnohým obchodným partnerom neskôr pozastavil s cieľom umožniť rokovania o obchodných dohodách.



Vláda v Berne označila Trumpovo rozhodnutie za „poľutovaniahodné, keďže počas rokovaní o obchodnej dohode došlo medzi USA a Švajčiarskom v minulých dňoch k pokroku a Švajčiarsko zaujímalo už od začiatku diskusií konštruktívny prístup“. Clá vstúpia do platnosti 7. augusta.



Švajčiarske podnikateľské združenie Economiesuisse označilo clá za nespravodlivé. Zároveň dodalo, že pre švajčiarsku ekonomiku budú predstavovať „veľmi veľkú záťaž“. Švajčiarsko je šiestym najvýznamnejším zahraničným investorom v USA, pričom švajčiarske firmy vytvorili na americkom trhu približne 400.000 pracovných miest, dodalo združenie.



Podľa asociácie Swissmechanic, ktorá združuje malé a stredne veľké firmy v kovospracujúcom, elektrotechnickom a strojárenskom priemysle, clá ohrozujú švajčiarsku priemyselnú základňu. Vyzvala preto vládu, aby v nasledujúcich dňoch urobila všetko pre zníženie dovozných ciel.



Spojené štáty sú totiž pre švajčiarske firmy zďaleka najväčším trhom. Ich export do USA dosiahol vlani 65,3 miliardy frankov (70,24 miliardy eur), čo z celkového objemu exportu predstavovalo takmer 17 %. Nasleduje nemecký trh, na ktorý vyviezli švajčiarske firmy v minulom roku svoje produkty za 45,2 miliardy frankov.



(1 EUR = 0,9297 CHF)