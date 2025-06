Švajčiarsko zhoršilo výhľad ekonomiky na tento aj budúci rok

Zürich 16. júna (TASR) - Švajčiarsko zhoršilo výhľad domácej ekonomiky na tento aj budúci rok. Dôvodom je silne proexportne orientované hospodárstvo a dôsledky globálnej obchodnej vojny. Uviedol to v pondelok švajčiarsky Štátny sekretariát pre ekonomické záležitosti (SECO). Informovala o tom agentúra Reuters.



Švajčiarska ekonomika by mala podľa najnovšieho odhadu sekretariátu zaznamenať tento rok rast o 1,3 %. Oproti pôvodnému odhadu zverejnenému v marci to predstavuje zhoršenie o 0,1 percentuálneho bodu.



Omnoho výraznejšie revidoval SECO hospodársky výhľad na rok 2026. Zatiaľ čo pred tromi mesiacmi odhadoval, že domáca ekonomika vzrastie o 1,6 %, teraz počíta s tým, že rast dosiahne 1,2 %. Hlavným dôvodom je očakávanie poklesu exportu. Obidva údaje, ktoré sú upravené o vplyv športových podujatí, sú pod dlhodobým rastovým priemerom Švajčiarska. Ten dosahuje 1,8 %.



„Neistota súvisiaca s vývojom medzinárodného obchodu a ekonomickej politiky zostáva naďalej vysoká a vplýva na vyhliadky globálnej, ako aj samotnej švajčiarskej ekonomiky,“ uviedol SECO. Švajčiarsko síce na začiatku tohto roka vykázalo výrazný rast hospodárstva, ten však potiahol zvýšený export, keď sa vývozcovia snažili urýchliť dodávky pred zavedením dovozných ciel zo strany USA.



V ďalších mesiacoch sa však situácia podľa SECO zmení. „Očakávame, že po zvyšok tohto roka sa výkon ekonomiky výrazne oslabí,“ dodal SECO.