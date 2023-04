Švajčiarsko zruší alebo zredukuje bonusy členom vedenia Credit Suisse

Ženeva 5. apríla (TASR) - Švajčiarsko zruší nevyplatené bonusy členom predstavenstva problémovej banky Credit Suisse a zredukuje odmeny na nižších úrovniach riadenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Najvyššej úrovni manažmentu (výkonnej rade) sa odmeny zrušia, členom vedenia o úroveň nižšie klesnú o 50 % a členom vedenia o dve úrovne nižšie o 25 %, uviedla švajčiarska vláda vo vyhlásení.



Credit Suisse roky čelila problémom, od strát v dôsledku zlých investícií do hedžových fondov až po pokuty za to, že nezabránila praniu špinavých peňazí a neoznamovala tajné offshore účty, ktoré používali bohatí Američania, aby sa vyhli plateniu daní.



Akcie Credit Suisse sa v polovici marca strmo prepadli po tom, ako jej hlavný akcionár Saudská národná banka odmietol poskytnúť ďalšiu finančnú injekciu. Niekoľko dní na to švajčiarska vláda, národná banka a úrad pre dohľad nad finančným trhom oznámili, že druhú najväčšiu švajčiarsku banku prevezme jej silnejší domáci rival UBS, pretože inak by neprežila.