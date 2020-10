Švajčiarsko zvažuje mini lockdown po rekordnom prírastku nakazených

Bern 22. októbra (TASR) - Švajčiarska vláda zvažuje v boji proti šíreniu nákazy koronavírusom všetky možnosti vrátane časovo obmedzeného "mini lockdownu". Oznámil to minister zdravotníctva Alain Berset po tom, ako Švajčiarsko v stredu ohlásilo rekordný denný prírastok 5596 nakazených, informovali agentúry Reuters a DPA.



Jednou z možností, ako bojovať proti šíreniu nákazy, by bolo uzavretie obchodov na dva týždne, povedal Berset na tlačovej konferencii v Berne. O ďalšom postupe sa rozhodne v priebehu najbližších týždňov.



"Nasledujúce dva týždne budú pre nás rozhodujúce," povedal a ľudí vyzval, aby nosili rúška, umývali si ruky a dodržiavali odstup od iných. "Vieme, že to dokážeme. Začiatkom roka sme si to vyskúšali," povedal na margo prvej vlny pandémie.



Minister možné sprísnenie opatrení spomenul len tri dni po tom, čo Švajčiarsko oznámilo obmedzenia súkromných stretnutí, zaviedlo povinné rúška v interiéroch verejných budov a prevádzok a vyzvalo firmy, aby svojim zamestnancom umožnili pracovať z domu.



Od pondelka sa tak v krajine smie na verejnosti stretávať najviac 15 osôb, rúška sú okrem verejnej dopravy povinné aj v obchodoch, reštauráciách či múzeách.



Ak zavedené opatrenia nepovedú budúci týždeň k nižšiemu počtu nakazených, prijme vláda podľa slov ministra zdravotníctva ďalšie obmedzenia týkajúce sa verejných budov, podujatí i organizovaných akcií.



Podľa Berseta sa Švajčiarsko z krajín, ktorá sa radila medzi tie najlepšie, čo sa týka zvládania pandémie, teraz zaradila medzi jednu z najhorších.



Aktuálne tam za posledné dva týždne evidujú takmer 400 nových prípadov nákazy na 100.000 obyvateľov. Mimoriadne je zasiahnutý najmä kantón Valais na juhu krajiny.



Švajčiarsko spolu s Lichtenštajnskom registrujú celkovo 91.763 potvrdených prípadov nákazy. Počet úmrtí sa v stredu zvýšil o 11 na 1856.