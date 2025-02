Švajčiarsky cestovný ruch sa zotavil a za minulý rok zaznamenal rekord

Zürich 20. februára (TASR) - Švajčiarsky hotelový sektor zaznamenal za minulý rok rekordných takmer 43 miliónov prenocovaní. To je veľmi dobrá správa pre turizmus, ktorý v minulých rokoch zápasil s dôsledkami pandémie nového koronavírusu a nepriaznivého počasia, keď lyžiarske strediská trpeli nedostatkom snehu. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila údaje švajčiarskeho štatistického úradu.



Podľa údajov štatistikov zaznamenalo Švajčiarsko v roku 2024 celkovo 42,8 milióna prenocovaní. Oproti predchádzajúcemu roku to znamená rast o 2,6 % a nový rekord, pričom k nemu prispeli najmä turisti zo zahraničia.



Zatiaľ čo domáci dopyt sa udržal zhruba na úrovni roka 2023, počet prenocovaní zo strany zahraničných návštevníkov vzrástol vlani o 5,1 % na 22 miliónov. To je najvyšší počet minimálne za 50 rokov.



Čo sa týka krajín, najväčší počet zahraničných turistov zaznamenalo Švajčiarsko z Nemecka. Nasledovali Spojené štáty, Británia a Francúzsko. Výrazne sa však zvýšil počet prenocovaní aj zo strany čínskych turistov. Po prudkom prepade počas pandémie nového koronavírusu tak dopyt Číňanov pokračuje v zotavovaní.



Cestovný ruch vo Švajčiarsku podporuje približne 167.000 pracovných miest, čo predstavuje zhruba 4 % švajčiarskej pracovnej sily. Na celkovom hrubom domácom produkte (HDP) sa podieľa približne 3 %.