Ženeva 9. apríla (TASR) – Švajčiarsky export do Ruska napriek sankciám klesol iba mierne a v prípade produktov farmaceutického priemyslu sa dokonca vyšplhal na rekordnú úroveň. Informácie, ktoré priniesol nedeľník NZZ am Sonntag, TASR prevzala od agentúry AFP.



Švajčiarsko sa pripojilo k všetkým sankciám, ktoré po ruskom útoku na Ukrajinu vo februári 2022 zavádzala a postupne sprísňovala EÚ. V mnohých sektoroch švajčiarskej ekonomiky, akými sú napríklad výroba strojov alebo hodiniek, sa obchod s Ruskom prakticky zastavil. V prípade farmaceutických výrobkov to však vôbec neplatí, uviedol NZZ am Sonntag na základe analýzy údajov colnej správy.



Medzi marcom 2022 a februárom 2023 vyviezlo Švajčiarsko do Ruska tovary v hodnote 2,9 miliardy švajčiarskych frankov (2,94 miliardy eur). Je to síce pokles z úrovne 3,5 miliardy CHF zaznamenanej počas dvanástich mesiacov predtým. NZZ am Sonntag však upozorňuje, že v posledných rokoch hodnota švajčiarskych vývozov do Ruskej federácie iba zriedkavo prekročila hranicu 2,9 miliardy CHF.



Farmaceutický export posilnil od začiatku invázie o zhruba 40 % na približne dve miliardy CHF z predchádzajúcej úrovne 1,4 miliardy CHF. Lieky sú považované za humanitárne tovary a nepodliehajú sankciám.



Napriek dodržiavaniu európskych sankcií Švajčiarsko dôsledne trvá na svojej dlhoročnej politike neutrality. Od okamihu, keď sa do Európy vrátil vojenský konflikt v plnom rozsahu, sa o tejto otázke vedú vášnivé diskusie. Napriek tlaku Kyjeva a jeho spojencov vláda v Berne krajinám, ktoré vlastnia zbrane vyrobené vo Švajčiarsku, zatiaľ odmieta udeliť súhlas s ich reexportovaním na Ukrajinu.



(1 EUR = 0,9878 CHF)