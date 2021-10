Vývoz zo Švajčiarska sa v 3. štvrťroku zvýšil

Zürich 19. októbra (TASR) - Vývoz zo Švajčiarska aj v 3. štvrťroku 2021 vzrástol, a to viac ako v predchádzajúcom kvartáli. Ukázali to v utorok údaje federálneho colného úradu.



Podľa najnovších štatistík sa švajčiarsky export za tri mesiace do konca septembra 2021 zvýšil o 1,5 % po náraste o 0,6 % v 2. štvrťroku.



Aj dovoz v uplynulom 3. kvartáli stúpol, a to o 1,1 %, čo bolo rovnaké tempo rastu ako v predchádzajúcom štvrťroku.



V nominálnom vyjadrení sa vývoz v období júl - september zvýšil o 3,7 % a dovoz o 2,6 %.



Obchodný prebytok Švajčiarska v 3. štvrťroku stúpol na 12,56 miliardy švajčiarskych frankov (11,72 miliardy eur) z 11,59 miliardy CHF v predchádzajúcich troch mesiacoch. Pred rokom, v 3. štvrťroku 2020, vykázalo Švajčiarsko obchodný prebytok 7,61 miliardy CHF.



Colný úrad informoval, že v septembri vzrástol export medzimesačne o 0,4 %, pričom v auguste zostal nezmenený, na júlovej úrovni.



Ale import sa v septembri medzimesačne znížil o 0,8 % po náraste o 1,8 % v auguste.



A zároveň Federácia švajčiarskeho hodinárskeho priemyslu oznámila, že export hodiniek v septembri medziročne vzrástol o 3,1 %.



(1 EUR = 1,0712 CHF)