Švajčiarsky farmapriemysel odmieta clá na lieky
Dve najväčšie farmaceutické firmy vo Švajčiarsku, Novartis a Roche, sa k oznámeniu o uvalení vysokých ciel na lieky nevyjadrili.
Autor TASR
Ženeva 26. septembra (TASR) - Švajčiarsky farmaceutický priemysel nesúhlasí s rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa o uvalení 100-percentných dovozných ciel na lieky, aj keď najväčšie koncerny by sa extrémne vysokým clám mali vzhľadom na svoje investície v USA vyhnúť. Informovala o tom agentúra DPA.
Prezident asociácie farmaceutických firiem Interpharma René Buholzer pre švajčiarsku verejnoprávnu stanicu SRF uviedol, že asociácia je sklamaná z kroku Donalda Trumpa. Dodal, že urobili všetko preto, aby nedošlo k zmene dlhé roky platného systému, keď sa na farmaceutické produkty clo neuplatňovalo.
Dve najväčšie farmaceutické firmy vo Švajčiarsku, Novartis a Roche, sa k oznámeniu o uvalení vysokých ciel na lieky nevyjadrili. Tieto spoločnosti by sa však mali 100-percentným clám vyhnúť. Trump totiž uviedol, že clá s platnosťou od 1. októbra sa nebudú týkať firiem, ktoré v USA už vyrábajú, prípadne stavajú závody.
Obidve švajčiarske spoločnosti už oznámili v USA veľké investície. Roche chce do piatich rokov investovať na území Spojených štátov 50 miliárd USD (42,59 miliardy eur) a Novartis 23 miliárd USD. Roche momentálne stavia v Severnej Karolíne nový závod na výrobu liekov proti obezite.
USA od augusta uplatňujú na mnohé švajčiarske produkty clo vo výške 39 %. Farmaceutických produktov sa však clá doteraz netýkali.
Tieto výrobky sa pritom na celkovom vývoze Švajčiarska do USA podieľajú zhruba 50 %. Prispievajú tak k vysokému prebytku Švajčiarov v obchode s USA, čo bol aj dôvod, pre ktorý Trump zaviedol voči Švajčiarsku vysoké dovozné clá.
Trumpove aktivity okolo farmaceutických produktov by však mohli zasiahnuť európskych pacientov. Okrem ciel totiž Trump požaduje, aby sa v USA znížili ceny liekov.
„Faktom je, že inovácie do veľkej miery zaplatia americkí pacienti,“ pripustil v rozhovore pre denník Neue Zürcher Zeitung šéf Novartisu Vas Narasimhan, podľa ktorého zmeny v cenách liekov v USA tak povedú k zvýšeniu ich cien v Európe. „Ceny liekov na tejto strane Atlantiku sú veľmi nízke,“ dodal Narasimhan.
(1 EUR = 1,1739 USD)
